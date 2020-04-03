إصابات كورونا ترتفع في البلدات العربية بنسبة 31.2% في يوم واحد

رام الله - وطن: كشفت الهيئة العربية للطوارئ أنّ هنالك ارتفاعا في عددِ الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية بالداخل المحتل من 109 إصابات منذ البارحة إلى 143 إصابة مؤكدة، اليوم الجمعة، أي ارتفاع بنسبة 31٪ بالإصابات.

وازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية بالداخل المحتل، والتي قُدّرت بنحو 200 إصابة بالفيروس لغاية اليوم، الجمعة، بعد إقامة محطات فحص في عدة بلدات عربية في النقب والمثلث والجليل.

وناشدت الهيئة العربية للطوارئ "المواطنين العرب الالتزام بسبُل الوقاية من خلال الابتعاد عن أماكن التجمهر وأيضًا اتخاذ التدابير اللازمة والتي تمنع نقل العدوى".

ووجهت "نداءً إلى أبناء المجتمع بالوصول السبت إلى عارة وعرعرة من أجل إجراء فحوصات"، موضحة أنّ "المحطة مخصصة لأهالي المنطقة المحيطة، فيما تجرى الفحوصات يوم الأحد في عرابة وأيضًا تخصص الفحوصات لأهالي عرابة والمنطقة".