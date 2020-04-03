الاتحاد الاوروبي يعبر عن قلقه من اعتقال الاحتلال لوزير القدس فادي الهدمي

رام الله - وطن: أعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كوهان فون بورغدسروف عن قلقه من اعتقال قوات الاحتلال لوزير القدس فادي الهدمي، والذي اطلق سراحه عصر اليوم.

وقال بورفدسروف في بيان وصل وطن نسخة عنه "إن اعتقال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، والذي اطلق سراحه لاحقا اليوم، هو أمر مثير للقلق".

واضاف ممثل الاتحاد الاوروبي في فلسطين "كان هذا هو اعتقاله الرابع منذ توليه منصبه في أبريل 2019 بالإضافة إلى العديد من الاستجوابات. من المهم العمل معًا في هذا الوقت الحاسم لمواجهة كوفيد-١٩ مع مواصلة جهودنا لتحقيق تطلعات كلا الطرفين وإيجاد طريقة من خلال المفاوضات لحل وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين."

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الهدمي عقب اقتحام شرطة الاحتلال ومخابراته منزله فجر اليوم بصورة همجية، وتفجير بوابة المنزل الذين عاثوا فيه فسادا، وفتشوا كل الغرف ما تسبب بحالة من الرعب لدى الاطفال.

وتعرض الهدمي للضرب المبرح داخل معتقل المسكوبية، وأجبره عناصر الاحتلال لى وضع كمامة مستخدمة عليها آثار دماء على وجهه.