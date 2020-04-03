اشتية ردا على سؤال مراسل وطن: سنصرف الرواتب حسب امكانياتنا المالية خلال الشهور المقبلة

وطن: رام الله - وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية ردا على سؤال لمراسل وطن حول قدرة الحكومة على الاستمرار في دفع رواتب الموظفين خلال الشهور المقبلة، ان الحكومة تمكنت في الايام الماضية من صرف رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم ولائق بدون تجمهر.

واضاف اشتية ان الحكومة ستصرف الرواتب خلال الشهور القادمة حسب امكانياتها المالية، قائلاً " اذا استطعنا ان نصرف الرواتب كاملة 100 % فليكن، واذا لم نستطع سنصرف وفق ما نستطيع".

وتابع اشتية "الظروف صعبة ونريد ان نتحمل بعضنا البعض، فهناك تراجع في العائدات الضريبة الوطنية والمقاصة، كما ان الدول التي كانت تساعدنا سابقا قد لا تستطيع مساعدتنا الآن، لذلك نحن سندير الامور شهر بشهر، وسنعالح الامور وفق رؤية اللجنة الاقتصادية التي تتطلع الى مرحلة نهاية الفايروس لانعاش الاقتصاد".

واضاف اشتية ان الحكومة وضعت اجراءات وخطط مع سلطة النقد والبنوك ، وخاطبت الدول العربية والمانحة، حيث قدمت لنا بعضها مساعدات، كما ان مساعدات اخرى قادمة في الفترة المقبلة.

وشدد اشتية على ان رؤية الحكومة لا تقتصر على الشهر المقبل، وانما الى نهاية العام، قائلاً "نظرتنا في التخطيط والرؤية الاقتصادية تمتد الى نهاية العام".

وحول المساعدة الصينية قال اشتية "ان المساعدة الصينية ستصل خلال الايام القليلة المقبلة، وهي تشمل دول عديدة في المنطقة".

واكد اشتية " لا يوجد لدينا اي نقص في آي شيء، وقادرون على معالجة كل شيء، ولكن مع تعاظم التحدي، تتعاظم الاحتياجات".