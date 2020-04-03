أمين سر شبكة مستشفيات القدس لوطن : 24 جهاز تنفس فقط في القدس الشرقية.. وليس لدينا القدرة على تجهيز أقسام مخصصة لمرضى كورونا ..

القدس – وطن – نزار حبش : أكد أمين سر شبكة مستشفيات القدس الشرقية د. وليد نمور، أن جميع الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات المدينة المقدسة معرضة لخطر الإصابة بفايروس "كورونا" بسبب النقص الكبير في معدات الحماية والوقاية والتعقيم.

وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع وطن، أن حماية الموظفين والطواقم الطبية حالياً بالغ الأهمية، لضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات الطبية، موضحاً أن المتوفر حالياً من معدات الوقاية لا تكفي مستشفيات القدس لسبعة أيام.

24 جهاز تنفس صناعي فقط !! ..

ورداً على سؤال حول مدى توفر أجهزة التنفس، قال نمور : عدد سكان القدس الشرقية حوالي 350 ألفا، ما يتطلب بالحد الأدنى 300 جهاز تنفس صناعي، بينما المتوفر حالياً في مستشفيات المقاصد والمطلع والفرسي لا يتعدى 24 جهازاً تنفسياً.

وشدد نمور أن أجهزة التنفس حاجة طارئة وملحة لمستشفيات القدس قبل انتشار المرض بشكل واسع، لأن هذه الأجهزة السبيل الوحيد لإنقاذ حياة كبار السن المصابين بالفيروس.

أقسام خاصة بمرضى كورونا غير مجهزة بعد !

وتطرق نمور إلى قيام مستشفيات المطلع والمقاصد والفرنسي بتغييرات جذرية في أقسامها، لتكون مخصصة لاستقبال مرضى "كورونا" بعيداً عن المرضى الآخرين تجنباً لانتشار العدوى، ما تطلب بنية تحتية جديدة، مؤكداً أن هذه الأقسام لم تكتمل بعد بسبب الكلفة العالية من جهة، والأزمة المالية الكبيرة التي تواجه مستشفيات المدينة المقدسة، من جهة أخرى.

7 ملايين دولار بشكل طارىء ..

وأوضح نمور أن مستشفيات القدس الشرقية تحتاج وبشكل عاجل إلى إغاثة مالية بحوالي 7 ملايين دولار، وذلك لبناء القدرات ورفع الجاهزية لاستقبال المرضى.

وأكد أن الوضع السيء لمستشفيات القدس ناجم عن التهميش الإسرائيلي المتراكم على مدار السنوات الطويلة السابقة، والمعوقات التي يفرضها الاحتلال على العملية التنموية الصحية، إضافة للضربات المتتالية التي تلقتها المستشفيات مؤخراً، وأهمها وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع المساعدات المالية قبل حوالي 3 أعوام، والتي كانت تقدر ب 25 مليون دولار سنويا، ما جلب مصائب إضافية لقطاعنا الطبي.

وشدد أن مستشفيات المدينة المقدسة تعاني حاليا من وضع صعب، حيث قال في هذا الصدد : لدينا حاليا 350 مواطناً في مستشفى المطلع من الضفة والقطاع ما بين مرضى ومرافقين يقيمون في فنادق القدس، وهذا مكلف ومرهق للميزانيات، وكذلك الأمر في المقاصد والفرنسي، فما بالك مع تدفق مرضى آخرين مصابين بفايروس كورونا !!.

استهتار كبير ..

ووجه نمور رسالة لجميع المقدسيين مطالباً فيها بضرورة الالتزام في المنازل لحصر انتشار المرض، خصوصا في ظل نقص الطواقم والمعدات الطبية، داعياً لضرورة التوجه الى مراكز الفحص الثلاثة المنتشرة في القدس الشرقية، في حال الشعور بعوارض المرض.

وأشار الى وجود استهتار كبير داخل صفوف المقدسيين في إجراءات الوقاية رغم التحسن الطفيف خلال اليومين الماضيين، ملقيا باللوم على ضعف التوعية وعدم نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال، حيث قال : لا يوجد تشديد كما اتخذت السلطة الوطنية من إجراءات صارمة لمنع انتشار المرض أكثر.