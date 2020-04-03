أكثر من 10 آلاف وفاة في إسبانيا والعدد في تصاعد !!

وكالات - وطن: قالت وزارة الصحة الإسبانية إن فيروس كورونا (كوفيد-19) أودى بحياة ما يزيد على 10 آلاف شخص في البلاد، بعد تسجيل 950 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة من 102136 حالة يوم الأربعاء الماضي إلى 112065 حالة.

وقالت مسؤولة وحدة تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة الإسبانية ماريا خوسيه سييرا، خلال مؤتمر صحفي: "نواصل تسجيل زيادة بنحو 8 في المئة".

ويعد رقم البطالة المسجل في شهر مارس/آذار الماضي أعلى زيادة شهرية للبطالة على الإطلاق في اسبانيا، والذي يعاني من أعلى معدلات البطالة في منطقة اليورو.

وحظرت إسبانيا جميع الرحلات، باستثناء الضرورية منها، وأغلقت معظم الأعمال في منتصف مارس/آذار.

وتشير البيانات إلى أن نحو 900 ألف شخص فقدوا وظائفهم منذ بدء الإغلاق، بما في ذلك حوالي 550 ألف عامل مؤقت، كما ارتفع الرقم الرسمي للبطالة في إسبانيا إلى 3.5 مليون، وهو أعلى مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.

وقالت وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، خلال مؤتمر صحفي: "إنه وضع غير مسبوق على الإطلاق"، وأكثر القطاعات تضررا من الأزمة السياحة والبناء.

يذكر أن تقارير الأمم المتحدة تتوقع بأن يصل عدد فقدان الوظائف في شتى أرجاء العالم إلى 25 مليون وظيفة.