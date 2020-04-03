حماس تجدد مطالبة السعودية بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها

وطن: جددت حركة "حماس" دعوتها للسلطات السعودية إلى إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة المعتقل محمد الخضري الذي يزيد عمره عن الثمانين عاما ويعاني من عدة أمراض بعد انتشار وباء كورونا في المملكة.

ويصادف السبت مرور عام على اعتقال الخضري (81 عاما) الذي كان يدير العلاقة بين "حماس" والسعودية وباقي الفلسطينيين ويعاني من عدة أمراض.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حماس عن اعتقال السعودية لـ"الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان أصدره يوم 6 سبتمبر 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا؛ من بينهم الخضري ونجله.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات. -