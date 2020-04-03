ملحم: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، الجمعة، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف ملحم في الايجاز الصحفي الصباحي حول تطورات فيروس كورونا في فلسطين، ان الإصابات الجديدة نتيجة المخالطة لمصابين، ويتوزعون على قرى قطنة وبدو شمال غرب القدس، وبلدة حزما شرق القدس، ومدينة طولكرم.

وأشار ملحم إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة ولم تطرأ أي مضاعفات على أية حالة.

وتابع: "ستصدر خلال الساعات المقبلة نتائج فحوصات العمال الـ250 ممن يعملون في مسلخ الدواجن بمستوطنة "عطروت"، والذين تم حجرهم احترازيا في عدة فنادق بمدينة رام الله الليلة الماضية.

ولفت ملحم إلى أنه جرى سحب عينات عشوائية لـ1500 مواطن في مختلف المحافظات وستصدر نتائج فحوصاتهم خلال ولاقت لاحق.

وفي رد على سؤال مراسل وطن، قال ملحم إن كل الإصابات الموجودة معروفة المصدر.

ويرتفع ةعدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 171.