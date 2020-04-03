اشتية يطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس

وطن: طالب رئيس الوزراء محمد اشتية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال، صباح الجمعة، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس.

وقال اشتية في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على "الفيسبوك"، إن إسرائيل تستهدف من يعمل من أجل القدس وأهلها، حتى في هذه اللحظات الخطيرة التي نعمل فيها من أجل حفظ أرواح أبناء شعبنا من الوباء.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت الوزير الهدمي، فجر الجمعة، من منزله في الصوانة، للمرة الرابعة، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.