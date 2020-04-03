دعما لجهود الحكومة.. مجموعة التأمين الوطنية NIC تتبرع بـمبلغ نصف مليون شيكل

وطن: دعمت مجموعة التأمين الوطنية nic، جهود الحكومة وخطة الطوارئ التي أطلقتها منذ الشهر الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بالتبرع بمبلغ نصف مليون شيكل من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد اشتية، الخميس، في مقر رئاسة الوزراء.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة التأمين الوطنية nic محمد مسروجي، ان مجموعة التأمين الوطنية nic قررت تخصيص هذا الدعم في الوقت الحالي انطلاقا من مسؤوليتنا الاجتماعية اتجاه شعبنا الفلسطيني وتكاتف القطاع الخاص مع الحكومة لدعم خططها لمواجهة حالة الطوارئ التي تمر في البلاد ومد العون للحد من انتشار الفيروس ومواجهته بكافة السبل.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة التأمين الوطنية nic احمد مشعشع، انه منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد قامت الشركة في إطلاق خطة الطوارئ خاصة بها والتي تساعد استمرار عمل الشركة عن بعد وتقديم افضل الخدمات لعملائنا من خلال قنواتها الالكترونية العديدة، بالإضافة الى تحديد دور المجموعة كعنصر فعال في خدمة المجتمع الفلسطيني لنكون يدا واحدة في مواجهة هذه الوباء.



يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 27 عاماً، هذا وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.