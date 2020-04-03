ارتفاع حالات الوفاة في دولة الاحتلال إلى 37 .. وقرابة 7 آلاف مصاب

وكالات – وطن: أعلن مستشفى "شيبا" الإسرائيلي صباح اليوم، وفاة مريض يبلغ 71 عاماً ويعاني من أمراض مزمنة، جراء إصابته بفايروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في دولة الاحتلال جراء الوباء إلى 37.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت مساء أمس، أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 6,857 مريضاً، بينهم 108 في حالة خطيرة و87 يخضعون لتنفس اصطناعي، اضافة لـ126 حالة وصفت بالمتوسطة، و6,252 حالة طفيفة، فيما يرقض حاليا في المستشفيات الإسرائيلية 771 مريضا بكورونا.