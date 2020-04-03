فيديو| الاحتلال يعتقل وزير شؤون القدس فادي الهدمي

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد مداهمة منزله في بلدة الصوانة بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز التحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال أقدمت على تكسير الأبواب الخارجية والداخلية للمنزل بصورة متعمدة، وأدخلت الكلاب إلى منزل أثناء عملية الاعتقال، واستولت على مبلغ من المال بقيمة عشرة آلاف شيقل.

يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي تعتقل فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس الهدمي، فضلا عن التحقيق معه لمرات عدة.