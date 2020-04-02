السنوار: سنجبر الاحتلال على إدخال المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا بالقوة

وطن: حذّر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، مساء اليوم الخميس، الاحتلال الصهيوني من منع إدخال المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا إلى غزة، ومؤكدًا أن الحركة ستجبر الاحتلال لإدخال المستلزمات بالقوة.

وقال السنوار، في لقاء تفاعلي: "إذا وجدنا أنّ مصابي فيروس كورونا في قطاع غزة لا يقدرون على التنفس؛ سنقطع النفس عن 6 مليون "إسرائيلي" وسنأخذ ما نريده منكم خاوة".

وأضاف السنوار موجهًا كلامه إلى الاحتلال:"في الوقت الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة تنفس لمرضانا أو طعام لشعبنا، فإننا مستعدون أن نرغمك على ذلك".

وأكد أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية في غزة نجحت في عزل كل الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 54 غرفة خلال 48 ساعة في مشفى العزل بمعبر رفح بكلفة 130 ألف دولار للعائدين عبر المعبر، وأنه منذ 9 مارس/آذار تقرر فرض حجر منزلي على جميع العائدين من السفر إلى غزة، وفي 14 مارس/آذار تقرر فرض الحجر الإجباري على جميع العائدين إلى قطاع غزة، لعدم التزام العائدين بالحجر المنزلي الطوعي".

وكشف السنوار النقاب عن شفاء أحد رجال الأمن المحجورين في مستشفى المعبر من فيروس كورونا، وأكد عدم وجود إصابات خارج مراكز الحجر، لذلك لا داعي لفرض حظر التجوال وتقسيم المدن.