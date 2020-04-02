ارتفاع وفيات "كورونا" في دولة الاحتلال إلى 36 حالة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال عن وفاة مريضين بفيروس كورونا، مساء الخميس، ليرتفع بذلك العدد الكلي للوفيات إلى 36 حالة.

وذكر موقع "والا" العبري أن أحد المتوفين البالغ من العمر 84 عاما توفي في مستشفى "شعاريه تسيدك" في القدس وكان يعاني من أمراض سابقة، أما الثاني فقد توفي في مستشفى "هشارون" ويبلغ من العمر 91 عاما وكان يعاني من أمراض خطيرة.

في حين ارتفع عدد المصابين ليصل الى 6,808 مصابين من بينهم 107 حالات خطيرة و127 متوسطة والبقية بحالة طفيفة.