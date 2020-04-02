ملحم: الحالة المصابة 161 بكورونا لشخص من بلدة "بيتونيا"

وطن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلدة "بيتونيا" غرب رام الله، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى"161" إصابة.

جاء ذلك في بيان له، مساء اليوم الخميس، أفاد فيه بأن الإصابة لرجل ستيني يعتقد بأنها نقلت إليه من أحد العاملين في إسرائيل، حيث أخذت عينات من نحو "50" من المخالطين له من عائلته، وسكان مدينته للتأكد من سلامتهم، وقد وضع قيد الحجر الصحي في مستشفى هوغو تشافير بترمسعيا.

وكانت وزيرة الصحة د.مي كيلة، مساء اليوم الخميس، أكدت تسجيل صابة جديدة بفايروس كورونا في رام الله.

وقالت الوزيرة خلال حديث إعلامي، في وقت سابق، أن الحالة دخلت مشفى رام الله كحالة مرضية عادية تم التعرف عليها وتحويلها للحجر الصحي.

وفي سياق آخر، قال ملحم إن طواقم طبية مجهزة بدأت بأخذ عينات من "250" من العاملين في المسلخ الموبوء للدجاج في منطقة "عطروت" في القدس المحتلة، وذلك بعد اكتمال وصولهم إلى الحجر الصحي في فنادق عدة في مدينة رام الله مساء اليوم.