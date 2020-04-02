الأردن تفرض حظر شامل للحركة لمدة 24 ساعة

وطن: أعلن الأردن اليوم الخميس، تطبيق حظر شامل للحركة في أراضيها اعتبارا من منتصف الليلة ولمدة 24 ساعة باستثناء الكوادر الطبية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن فرض الحظر الشامل للحركة لمدة 24 ساعة يأتي للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي السياق، اعلنت مديرية الأمن العام الأردنية ان الدوريات ونقاط الغلق ستقوم بضبط كل من يخالف قرار الحظر الشامل وتحويله للادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وسيتم حجز المركبه في حال جرى ضبطه داخلها ولن يسمح لأي كان بخرق الحظر تحت اي مبرر كان.