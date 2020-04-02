رئيس الوزراء يوصي للرئيس بتمديد حالة الطوارئ

وطن: رفع رئيس الوزراء محمد اشتية، توصية للرئيس محمود عبّاس بتمديد حالة الطوارئ، لتمكين الأجهزة الصحية والأمنية من السيطرة على انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال تقديمه التقرير اليومي للرئيس حول تطورات مواجهة الوباء، اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء إن التوصية جاءت على ضوء توصيات اللجنة الصحية ولجنة الطوارئ الوطنية الخاصتان بإدارة ومتابعة مواجهة فيروس كورونا في فلسطين.

وأوضح اشتية "ما زلنا حتى اللحظة مسيطرين بدرجة عالية على إمكانية تفشي الوباء، لكن علينا رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من إسرائيل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل إسرائيل آلاف الإصابات".

وقرر رئيس الوزراء تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات لتنحصر ما بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً.