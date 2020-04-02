شرطة طولكرم تضبط 3 مركبات تقل عمالا لنقلهم للداخل

وطن: ضبطت شرطة طولكرم، اليوم الخميس، ثلاث مركبات غير قانونية بالقرب من فتحات جدار الفصل العنصري، المحاذية لبلدة عتيل شمال طولكرم، يستخدمها العمال لنقلهم للداخل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن مركز شرطة عتيل وخلال نشر دورياته لمتابعة حالة الطوارئ لعدم تفشي وانتشار فيروس كورونا، ومتابعة العمال الذين يعملون في الداخل وفحصهم أثناء عودتهم من العمل، ضبطت المركبات الثلاث، وتم تحويلها إلى مركز عتيل لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في طولكرم تعاملت مع حوالي 166 عاملا خلال ثلاثة أيام، تم التحفظ عليهم أثناء عودتهم من الداخل من خلال الحواجز المنتشرة في مدينة طولكرم وريفها، في الأماكن المخصصة لذلك وإلزام عدد منهم بالحجر المنزلي بعد عمل الفحوصات اللازمة من جهات الاختصاص حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني .

وناشدت الشرطة المواطنين والعمال العائدين الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظا على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من مرض الكورونا .