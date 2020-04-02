قرار بإغلاق سوق الخضار المركزي في البيرة

وطن: أعلن رئيس بلدية البيرة عزام اسماعيل مساء اليوم الخميس، عن وجود قرار بإغلاق سوق الخضار المركزي في مدينة البيرة "حسبة البيرة"، اعتباراً من صباح غد الجمعة، بعد تلقيه اتصالا من مكتب محافظة رام الله والبيرة يبلغه بالقرار.

وأكد إسماعيل في منشور له على صفحته في فيسبوك، وجود قرار بإغلاق السوق، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن رفع مجلس بلدية البيرة في بداية الأزمة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، قبل أسبوعين، توصية إلى الجهات المختصة بضرورة إغلاق سوق الخضار بناء على تقرير من مراقب الصحة في البلدية، لعدم توفر البيئة الصحية المناسبة في السوق.