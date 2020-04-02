رئيس الوزراء يقرر تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات

رام الله- وطن: قرر رئيس الوزراء محمد اشتيه خلال اجتماع اليوم الخميس، تقليص ساعات السماح بالحركة في جميع المحافظات لتنحصر ما بين الساعة 10 صباحا و5 مساءً.

وجاء ذلك خلال الاجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث إجراءات التعامل مع تدفق آلاف العمّال خلال الأيام القادمة، بحضور وزيري الصحة والعمل.

وقرر خلال الاجتماع رفع مستوى إجراءاتنا لاحتواء عودة العمّال من الداخل والمستعمرات إلى بيوتهم في ظل تسجيل آلاف الإصابات في دولة الاحتلال.

وقال، طلبنا من الجانب الإسرائيلي إجراء فحوصات للعمّال قبل عودتهم، أو تنظيم عودتهم بالتدريج في مجموعات لنتمكن من فحصهم والسيطرة على هذا الخطر

وقرر أن كل نقطة أو حاجز بين المدن والقرى تخضع لإمرة الأجهزة الأمنية، وأن يكون المتطوعون ضمن خطط وإشراف الأمن لمنع حدوث أي خلافات أو تجاوزات.