السلطة الفلسطينية: اجراءات ما قبل السيناريو الأسوأ في مواجهة كورونا

كتب: أ‌. أحمد فرحات



قبل فوات الأوان؛

ولأننا لسنا بصدد البحث عن الأخطاء في هذه الظروف، يقول وليم شكسبير : لا تبحث عن الأخطاء ولكن ابحث عن العلاج.

ان للوعي أهمية كبيرة لتجاوز ما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا، فالوعي والمسؤولية لدى الأفراد وإدراك مدى ضرورة التزام البيوت اساس النجاح في الحرب التي اشترك بها العالم اجمع في مواجهة فيروس كورونا، فان التزام البيوت يقلل من الاختلاط وعليه يقلل من نشر وانتقال العدوى بين الأفراد.

قامت السلطة الفلسطينية بفرض حالة الطوارئ وشل الحركة اليومية في فلسطين لمدة 14 يوما كإجراء لمواجهة ما نمر به من جائحة خطيرة اصابت فلسطين بعدما تعرض عدد من المواطنين لإصابتهم بالفيروس ، وعليه فقد تعطل العامل والطالب والموظف والمحامي والمهندس .... ممن يعملون في كافة المحافظات الفلسطينية نتيجة لذلك، وكان الاجراء المتخذ من السلطة في محله مما ادى الى السيطرة شبه التامة على امكانية انتشار الفيروس.

في الوقت الذي كان ينظر فيه الشعب والسلطة الفلسطينية الى انه قد تم الامساك بزمام الأمور، تفاجئ الجميع في الاسبوع المنصرم ان أعداد الإصابات قد ازدادت نتيجة عودة جزء من العاملين داخل الخط الأخضر والذين تقدر اعدادهم بما يتجاوز 100 الف عامل خالطوا أشخاص وأماكن عملهم في الداخل المحتل الذي ينتشر فيه الوباء، بعدما كان من المفترض ان يقوم العامل بداية بالاختيار فيما بين عدم الذهاب للعمل او البقاء في عملة لمدة شهرين دون عودة، ولكن ولتفشي الوباء في الداخل المحتل اصبحت اعداد العمال العائدين في ازداد وبأعداد كبيرة وسمح لهم بالدخول الى مدنهم وقراهم وبذلك الى التزام بيوتهم (الحجر المنزلي)؟!!

نصل هنا الى النقطة الأساس الا وهي عودة جزء من العاملين داخل الخط الأخضر الى منازلهم والاكتفاء (بالحجر المنزلي) كعلاج فعال للحد من خطر نشرهم للفيروس في مدنهم وقراهم ولعائلاتهم، ودور الوعي والمسؤولية ومدى التزامهم من عدمه ومدى اضرار الحجر المنزلي للعمال وبيان اذا ما كنا بصدد خطأ يجب تداركه قبل فوات الأوان.

ان للمسؤولية والالتزام أهمية كبيرة في مواجهة خطر عودة العاملين من داخل الخط الأخضر، الا انه لا يمكن المراهنة على ان يكون اكثر من 100 الف عامل لديهم المسؤولية الكافية والمرجوة لتفادي الخطر الذي من الممكن ان يتسببوا به عن غير قصد او قلة وعي او اهمال، فالوعي يسير جنبا الى جنب مع المسؤولية فمن يعي ويدرك خطورة الجائحة يكون قادر على تحمل المسؤولية، ولكن وفي حال كان هناك بعض العاملين المصابين غير ملتزمين بقرارات الحجر المنزلي وغير واعين لخطورة الظروف وغير متحملين لما ترتب عليهم من مسؤولية في عزل انفسهم عن عائلاتهم اولا ومدنهم وقراهم ثانيا؟؟ نجد أنفسنا أمام خطر حقيقي وضياع لكافة الجهود المبذولة من السلطة الفلسطينية وافشال ما هدفت اليه حالة الطوارئ من شل حركة المحافظات لمدة 14 يوما لمسك زمام الأمور والسيطرة الكاملة على فيروس كورونا ومنع انتشاره وتفشيه في مجتمعنا، ونكون امام حاجة ملحة لفترة طويلة من توقف الحياة اليومية والذي يؤثر على شتى المجالات وعلى حياة المواطنين وقدرتهم المعيشية جراء وقف النشاط اليومي ويؤثر على امكانية توفير مستلزمات الحياة الأساسية، والضرر الأكبر وهو انتشار العدوى الى عائلاتهم وقراهم ومدنهم والذي بدوره يؤدي بنا الى اللحاق بالدول التي سجلت اصابات كبيرة وغير قادرة على مواجهة ما الت اليه، واذا ما نظرنا الى اصابات اليوم الاول والثاني من الشهر الحالي نجد ان معظم الإصابات كانت لعمال يعملون داخل الخط الأخضر ومثاله عمال مستوطنه (عطروت).

بالنتيجة نجد انفسنا امام مشكلة خطيرة وخطأ قد يكلف المجتمع كافة عواقب كبيرة لا يستطاع السيطرة عليها او تدارك عواقبها، فان الاكتفاء بالحجر المنزلي لا يشكل حل جذري لمشكلة عودة العمال المصابين من داخل الخط الأخضر، ويفشل كافة الاجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا في فلسطين وضياع الأهداف المرجوة من حالة الطوارئ، فبعد النجاح الذي تكلل الإجراءات المتخذة من السلطة الفلسطينية لمنع تفشي الفيروس اصبح خطر تفشي الفيروس عن طريق عمال الخط الأخضر امر يدق ناقوس الخطر ويتطلب اتخاذ اجراءات جدية وجديدة صارمة تحفظ نجاحات الفترة الأولى من مواجهة الفايروس أي ما قبل عودة العمال وتحمي كافة الجهود التي قامت بها الحكومة وقام بها المواطنون من التزام لبيوتهم طيلة 14 يوم.

وفي النهاية نجد انه يجب اتخاذ اجراءات مشددة اكثر فعالية من (الحجر المنزلي) للعمال العائدين من داخل الخط الأخطر لمنع تفشي الوباء ولمنع تدهور الحالة الى ما هو اخطر مما هو عليه، وبالنظر الى اعداد العمال الفلسطينيين نجد ان القطاع الصحي غير قادر على اجراء فحص كافة العمال العائدين، فان تطبيق اجراء الحجر الإجبار الذي اتخذ في مواجهة القادمين من الخارج (المسافرين) على حالة عمال الخط الأخضر يكون افضل الحلول والإجراءات رغم صعوبته، الا ان هذا الاجراء سيقوم على منع تفشي الوباء والعدوى بين المواطنين من خلال اختلاطهم بالعمال ويُمكن من السيطرة على الفيروس بشكل كبير، وتكون الحكومة قادرة على الحفاظ على ما سبق من اجراءات ناجحة والحفاظ على التزام المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ، ويكون هذا الاجراء من خلال التعاون مع الهيئات المحلية في المدن والقرى لتوفير أماكن عزل مثل المدارس في كل منطقة وحماية المجتمع من السيناريو الأسوأ وحدوث أزمة على المستوى الطبي في ظل نقص الأدوية والأجهزة الطبية.

ولا يسعنا الى ان نتقدم بجزيل الشكر والدعم الى السلطة الفلسطينية لما قامت به من اجراءات فعالة منذ بدأ انتشار الوباء، والى الأطباء الجنود العظماء في ميدان مواجهة هذه الجائحة الخطيرة وما يقدموه من تضحيات في سبيل المجتمع، والى جنود وحراس المجتمع أبناء الأجهزة الأمنية، كل الشكر والتقدير.