رئيس صندوق "وقفة عز" طلال ناصر الدين لوطن: الصندوق سيعمل بشفافية.. وسنخاطب الشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال مباشرةً لحثهم على التبرُّع

رام الله-وطن: قال مسؤول صندوق "وقفة عز" رجل الأعمال طلال ناصر الدين، لـوطن، إن التحضيريات جارية لبدء عمل الصندوق، وبالتنسيق مع سلطة النقد من أجل استحداث رقم حساب بنكي موحد لاستقبال التبرعات.

جاء ذلك في تعليقه على قرار رئيس الوزراء، بتعيينه رئيساً لصندوق "وقفة عز" لجمع التبرعات والمساعدات التي تُقدم من القطاع الخاص للمجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ، بحسب ما كشف عنه الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم خلال الإيجاز الصحفي اليومي مساء الخميس.

وفي اتصال مع وطن أوضح رجل الأعمال ورئيس مجلس إداره البنك الوطني وشركة بيرزيت للأدوية، طلال ناصر الدين، أن الصندوق يديره فريق مكوّن من 30 شخصية بارزة من القطاع الخاص الفلسطيني من كافة المحافظات.

وفي سؤاله حول آلية عمل الصندوق، أكد ناصر الدين لـوطن، أن صندوق "وقفة عز" سيعمل بشفافية كاملة، حيث سيتم صرف الأموال بناءً على أولويات تقررها إدارة الصندوق وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزارء محمد اشتية ووزارتي المالية والصحة...

وحول فكرة إنشاء الصندوق، بيّن رئيس صندوق "وقفة عز" ناصر الدين أن الفكرة جاءت بعد توجّه "أهل الخير والعطاء" لمكتب رئيس الوزراء، لتقديم المساعدات، ومن هنا جاءت الفكرة بإنشاء صندوق للقطاع الخاص من أجل جمع التبرعات.

وفي سؤاله حول آلية جذب التبرعات، قال ناصر إن إدارة الصندوق، ستقوم بمخاطبة الشركات والقطاع الخاص ورجال الأعمال بشكل مباشر (فرداً فرداً) لحثهم على التبرع للصندوق، كما أن الصندوق مفتوح أمام تبرعات المواطنين حتى لو كانت بسيطة.

موضحاً أنّ صرف المساعدات سيتم مباشرة من القائمين على صندوق "وقفة عز"، ومن خلال لجنة مصغّرة من فريق إدارة الصندوق، بتوجيه وبتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء.

وفي سؤاله حول آلية توزيع التبرعات للصندوق، قال ناصر الدين إن التبرعات الواردة للصندوق سيتم صرفها مباشرة من قبل إدارة منبثقة عن الصندوق، بإشراف وتنسيق حكومي، ولكن من أي دون تدخل في آلية عمل الصندوق وقراراته.

مؤكداً على أنّ التبرعات التي ستُصرف للعائلات المحتاجة ستكون بقرار صادر عن لجنة منبثقة عن إدارة الصندوق، وبعضها سيكون عبر توصيات من وزارة الشؤون الاجتماعية، أما بالنسية لشراء الأجهزة الطبية، فسيكون أيضاً بتوجيهات من وزارة الصحة، وبما يتوافق تماماً مع سياسة الصندوق.