وزير الاقتصاد يعلن تمديد مدة صلاحية بعض منتجات الالبان حتى بداية الشهر القادم

رام الله- وطن: أعلن وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس خالد العسيلي، اليوم الخميس، عن تمديد مدة صلاحية بعض منتجات الالبان خلال فترة الطوارئ الراهنة لمواجهة فيروس كورونا لمدة شهر من تاريخه، شريطة التزام أصحاب المصانع والشركات الفلسطينية استيعاب كل حليب المنتج من المزارع الفلسطينية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن ذلك يأتي استجابة لدراسة لجنة مشتركة من (الاقتصاد الوطني، الصحة، مؤسسة المواصفات) بشان امكانية تمديد مدة الصلاحية للمصانع الوطنية المحققة لشروط الجودة والسلامة الغذائية

ووفقاً لإعلان التمديد تكون مدة الصلاحية الجديدة خلال فترة الطوارئ على النحو التالي:

وأضاف البيان، أنه بموجب الاعلان يشترط على الشركات والمصانع تحقيق شروط السلامة الغذائية والجودة في العمليات الانتاجية وتحمل كافة المسؤوليات عن صحة وسلامة المنتج، إضافة الى تزويد مؤسسة المواصفات بتقارير فحص للمنتجات تفيد بتحقيق شروط الجودة والسلامة الغذائية.

وقال: ستقوم طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بسحب عينات من المنتجات المذكورة اعلاه للفحص المخبري من بعد انتهاء مدة الصلاحية الاصلية على ان تكون نتائج الفحص مطابقة للمواصفات ذات العلاقة.

وفي القدس، أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، مستودعاً تجارياً، في بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة، لاحتوائه على 8 اطنان سلع تالفة عبارة عن مواد غذائية وتنظيف وعصائر.

وأوضح بيان الوزارة، أنه تم اتلاف المواد وفق الاصول وتحويل ملف القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.