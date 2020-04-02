فيديو| استقبال 250 عاملا فلسطينياً على مدخل "عوفر" لنقلهم للفحص والحجر

رام الله- وطن: يجري الان الاستعداد لاستقبال 255 عاملا ممن يعملو في الداخل المحتل على مدخل "عوفر" العسكري.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام لوطن، انه عملية الاستقبال تجري وفق خطة كاملة متكاملة وضعت من قبل المحافظة، وهناك سيارات الاسعاف حاضرة الان ليتم نقل العمال على الفور الى الفنادق للفحص والحجر في غرف مجهزة.

واشارت الى ان عدد قليل من العمال هم من محافظة رام الله.

ووفق الخطة الامنية الصحية والاجتماعية لاستقبال العمال، سيتم الزامهم بالبقاء مع طواقمنا الطبية حتى خروج النتائج.

ودعت العمال لاتخاذ الحيطة والحذر لحماية عوائلنا الصغيرة والكبيرة.