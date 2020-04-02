40 ألف عامل تعطلوا عن العمل في غزة بسبب كورونا

وطن: أعلن رئيس اتحاد عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، اليوم الخميس، أن 40 ألف عامل تعطلوا عن العمل في القطاع حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال العمصي في تصريحات إعلامية إن "العدد مرشح للزيادة خلال المرحلة المقبلة في ظل تفشي المرض".

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين السلطة الفلسطينية والحكومة في غزة بمساعدة المتضررين بفعل فيروس كورونا.

وأشار الاتحاد العام في غزة إلى أن قطاعات حيوية كبيرة تعطلت عن العمل، وعشرات الآلاف من العمال أصبحوا عاطلين عن العمل، إضافة إلى توقف عشرات الورش والمصانع والمطاعم ورياض الأطفال.

وطالب الاتحاد العام بالإعلان عن أن فئة العمال فئة منكوبة في ظل هذا الوباء، كما طالب بتشكيل صندوق طوارئ لمعالجة الآثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال المتضررين.

وناشد المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بتحمل مسؤولياتهم تجاه العمال المتضررين، كما ناشد المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفك هذا الحصار عن قطاع غزة بشكل عاجل وفوري