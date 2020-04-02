كورونا.. تعافي أكثر من 200 ألف والعالم يقترب من عتبة المليون مصاب

وطن: تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد حول العالم الـ 200 ألف شخص، فيما يقترب عدد المصابين عبر العالم من عتبة المليون شخص، مع تسجيل أميركا عددا كبيرا من الإصابات والوفيات.

وبحسب بيانات موقع "وورلدوميتر" المعني برصد تطورات كورونا، حلت الصين في المرتبة الأولى من بين البلدان التي شهدت أكبر عدد من المتعافين بـ76 ألفا و408 أشخاص.

وفي المرتبة الثانية، حلّت إسبانيا بـ26743، تبعتها ألمانيا بـ19175، وإيطاليا بـ16 16847، ثم إيران بـ 15473، ففرنسا بـ10935، والولايات المتحدة بـ8878.

وحتى صباح اليوم الخميس، أصاب كورونا قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من47 ألفا.

وسجلت الصين، التي كانت أول دولة ظهر فيها فيروس كورونا في ديسمبر/كانون الأول، عددا أقل من حالات الإصابة الجديدة اليوم الخميس، لكنها شددت القيود على الحركة في بعض المناطق بسبب مخاوف من ظهور المزيد من الحالات الواردة من الخارج.

مخاوف

وقالت اللجنة الوطنية للصحة اليوم الخميس إن الصين سجلت35 حالة إصابة جديدة بالفيروس يوم الأول من أبريل/نيسان جميعها واردة من الخارج.

وذكرت وسائل إعلام رسمية نقلا عن الإدارة الطبية المحلية في إقليم هونان بوسط الصين، الذي كان قد خفض إجراءات الطوارئ لأدنى مستوى، أن الإقليم سجل أول حالة إصابة واردة من الخارج أمس الأربعاء.

وما زالت السلطات تشعر بالقلق من حالات كوفيد-19 الواردة من الخارج، ومنعت في الأيام الأخيرة دخول حاملي جوزات السفر الأجنبية وأمرت بخفض كبير في أعداد رحلات الطيران الدولية.

وفي بريطانيا، وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بزيادة الفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات لبطئها.

وانتهجت بريطانيا في بادئ الأمر سياسة أكثر تحفظا بكثير تجاه تفشي الوباء، لكنها غيّرت مسارها بعد أن أظهرت نماذج حسابية أن الفيروس قد يودي بحياة ربع مليون شخص.

وفرض جونسون إجراءات أكثر صرامة، فأغلق فعليا خامس أكبر اقتصاد في العالم، لكن الحكومة واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب قلة عدد أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في البلاد وقلة أعداد من يجري فحصهم.

وقف الطيران

وفي أميركا، قال الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه يبحث خطة لوقف الرحلات إلى أكثر الأماكن تضررا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض "نحن بالتأكيد ننظر في ذلكن ولكن بمجرد اتخاذ تلك الخطوة فنحن في واقع الأمر نفرض قيودا على صناعة مطلوبة بشدة".

ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى وقف حركة الطيران في مطارات في نيويورك ونيو أورليانز وديترويت المتضررة بشدة من كورونا.

وكان ترامب والأطباء الذين يقدمون المشورة له قالوا إن من المرجح وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا في الأسابيع القادمة، حتى لو التزم الأميركيون بشدة بتوجيهات تطالبهم بالبقاء في المنازل طوال أبريل/نيسان الجاري.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل أكثر من ألف وفاة بالفيروس خلال يوم واحد في الولايات المتحدة، وقالت إن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4764، كما تخطى عدد الإصابات 200 ألف.

وفي إسبانيا، قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن عدد الوفيات بسبب كورونا تجاوز حاجز العشرة آلاف، بعد وفاة 950 شخصا خلال الليل.

وتراجعت نسبة الزيادة اليومية في أعداد المصابين في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض بلغ10003 ، بارتفاع يزيد قليلا عن نسبة عشرة بالمئة دون تغيير عن معدل الزيادة في اليوم السابق.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من ستة آلاف شخص يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزة.

عينات عشوائية

وفي فلسطين، قال مسؤول صحي اليوم الخميس إنه تم تسجيل21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي العدد إلى155 في الأراضي الفلسطينية.

وذكر كمال الشخرة المسؤول في وزارة الصحة في الإيجاز الصحفي للحكومة الفلسطينية في رام الله أن "الحالات الجديدة التي تم تسجليها هي لعاملين داخل الخط الأخضر ومنطقة عطروت تحديدا ومخالطين لهم".

وأوضح الشخرة أن وزارة الصحة بدأت بأخذ عينات عشوائية من جميع مناطق الضفة الغربية.

واستعرض الإمكانيات الصحية الفلسطينية، وقال إن لدى الوزارة حاليا215 جهاز تنفس، وهي بانتظار وصول250 جهازا خلال الأيام القادمة.