شبكة سوبر ماركت "برافو" تسلم مئات الطرود الغذائية لمحافظة رام الله والبيرة لتوزيعها على العائلات المتضررة

رام الله- وطن: قامت الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق "برافو" التابعة لأيبك، بتسليم المئات من الطرود الغذائية لمحافظة رام الله والبيرة ليتم توزيعها على 600 عائلة.

ويشمل توزيع الطرود على العائلات التي تضررت في هذه الظروف الإستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا خاصة مع وجود العديد من الأُسر في الحجر الصحي.

وأوضحت برافو أن هذا الدعم والإسناد هو جزء من الدور الوطني والانساني للشركة ويأتي انسجاماً مع استراتيجية المسؤولية الإجتماعية للشركة الأم "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أيبك" في مساندة المجتمعات التي تعمل بها.