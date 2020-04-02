عائلات مقطوعة رواتبها في غزة تناشد عبر وطن الرئيس عباس ورئيس الوزراء اشتية

وطن: وجه المواطن ايمن سامي الكجك مناشدة الى الرئيس محمود عباس عبر وطن للانباء، بشأن راتبه المقطوع، ورواتب عشرات العائلات في غزة، بسبب تقارير كيدية.

ووجه المواطن كجك مناشدة الى الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، نداء استغاثة من العائلات المنكوبة في قطاع غزة.

وقال المواطن كجك في مناشدته "نحن العائلات ممن انظلمنا وكُتب فينا تقارير كيدية كاذبة .. تم على أثرها قطع رواتبنا .. نحن نناشدكم ونستعطفكم ونستحلفكم بالله العلي العظيم ان تسرعوا في ارجاع حقوقنا ورواتبنا بأسرع وقت ممكن .. ليتسنى لنا مواجهة الايام الصعبة القادمة وخاصة مع وجود فايروس كورونا .. نحن بحاجة ماسة لتموين وتأمين بيوتنا بالمواد التموينية الاساسية لسد احتياجات اطفالنا .. نحن بحاجة لأدوات تنظيف وتعقيم .. نحن بحاجة لعلاجات لأطفالنا .. نحن وأطفالنا أمانة في أعناقكم .. ودمتم سنداً لنا من بعد الله .. ودام عطاؤكم"