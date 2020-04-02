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الاعلان عن تسجيل 21 اصابة بالكورونا في القدس ورام الله والخليل

02.04.2020 12:18 PM
الاعلان عن تسجيل 21 اصابة بالكورونا في القدس ورام الله والخليل

رام الله - وطن: أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة عن تسجيل " 21 " اصابة جديدة بفايروس " كورنا " .

واوضح الشخرة في الايجاز الصحافي الصباحي، ان 11 اصابة من ضواحي القدس، و 9 اصابات في محافظة رام الله وضواحيها واصابة في الخليل .

وارتفع عدد الإصابات الاجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 155 إصابة .

وحول توزيع الاصابات فقد اكد الشخرة انها كانت وفق الآتي: 10 في قطنة، 4 بيت لقيا، 1 الجديرة، ، 3 خربثا المصباح، 1 الطيرة، 1 شقبا، 1 الخليل.

وحذر الشخرة من أننا مقبلون على كارثة حقيقية في حال عدم التزام العاملين وذويهم بالحجر المنزلي، داعيا جميع المواطنين إلى البقاء في منازلهم والتقيد بالاجراءات الاحترازية والوقائية.

 

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