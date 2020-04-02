عزل الزنزانة صدمة نفسية تتجدد لدى الأسرى الفلسطينيين مع اجراءات الحجر الصحي بسبب جائحة الكورونا

كتبت : د.كفاح مناصرة

الفلسطينيون كغيرهم من الشعوب اليوم يتساوون في مواجهة المحنة الإنسانية المتعلقة بفايروس الكورونا المستجد، والتي ألمت بالبشرية جمعا، محدثة أزمات لدى الافراد والمجتمعات ناتجة عن القلق حول الوجود واستراتيجيات المحافظة عليه، والرغبة في التعبير عنه، بالإضافة الى بذل الجهد نحو استحداث طرق مختلفة للمواجهة.

وإن كان الفلسطينيون متشابهون مع غيرهم من الأمم في مواجهة هذا الحدث المغاير للمألوف، الا أن هذه المواجهة في الواقع الفلسطيني قد افرزت فئة تتميز بخصوصية من حيث معايشة الأحداث المهددة للأمن والسلامة الإنسانية.

يعاني الأسرى أصحاب تجارب العزل معاناة صامتة، يتضاعف فيها الألم والقلق الذي يعيشه الآخرون، وذلك رغم تواجدهم الحيوي في الميادين المختلفة بين أبناء شعبنا، وتقديمهم نماذج متعددة من الاسناد والدعم والصمود والالتزام.

لقد جاءت جائحة الكورونا بمفرداتها الخاصة لتجدد تجربه يتفرد فيها الاسرى الفلسطينيون، وغيرهم من سجناء الحرية في العالم، وهي تجربة العزل الانفرادي، حيث أن الاستخدام المتكرر حديثا للمفردة أصبح يحمل تجديدا لذكريات العزل أثناء الأسر والآلام المرتبطة بهذه التجربة.

"كل من حولنا قلقون، الا انني أعيش قلق خاص مختلف، ومنذ ظهرت الكورونا في الصين، وبداية التحدث عن العزل، وانا فقدت النوم. تفكيري ارهقني، تنتابني أحلام بأني مصاب محجور علي. ولا ليس المرض ما يخيفني، انما العزل. عندما تتألم، لا احد يسمعك، ولا يوجد من تتحدث اليه. هذه الأيام استرجع فترة عزلي بالدقيقة والساعة واليوم، والنملة رفيقتي الوحيدة في زنزانتي لتبقى حواسي حية. انا لا افهم سبب قلقي المبالغ فيه. ابتعد عن زوجتي وعائلتي. وفي حين أنه غير معلوم إن كان هذا المرض سيقتلني، الا ان فكرة العزل تقتلني كل يوم، ولا أحد يفهم عمق تجاربنا في مواجهة الاحتلال في غرف العزل دون أي سمة من سمات الإنسانية".

إن الاستخدام الحديث لمفردة العزل الانفرادي، في الاشارة اليها كسبيل للنجاة الفردية والجمعية من عدوى الكورونا، يضع أصحاب تجربة العزل الانفرادي في سجون الاحتلال في حالة شديدة التعقيد من التنافر المعرفي الوجداني النفسي، ذلك أن مفهوم العزل الانفرادي ينتقل من كونه سيف يسلط على رقاب الأسرى بهدف سلبهم الحياة وتعطيل حواسهم وهزم صلابتهم، الى كونه الطريق نحو تحقيق السلامة للذات والعائلة والمقربين.

التجربة تعود ماثلة امام اعينهم وكل ما أحاط بها من صراخ واوجاع لا احد يشاركك بها ولا احد يسمع صرخاتك وانت تعاني هكذا يقول ، وصورة تقديم الاكل من باب غرف من هم في الحجر بسبب الكورونا رفع من وتيرة القلق ا بحسب قولهم انها تشبه تماماً باب الزنزانة ومشهد صينية الاكل الملقاة على الأرض، يهلوسون غير قادرين على التخلص من هاجس العزل في الزنزانة الذي يلاحقهم.

هكذا هم الفلسطينيين، وبالرغم من اممية المأساة في مواجهة الكورونا المستجد ، الا اننا نتفرد باستراتيجيات واليات نفسية وميدانية خاصة للتكيف والمواجهة، بما يتناسب مع تاريخنا الخاص من الصدمات النفسية المرتبطة بالاستعمار، الذي حافظ على شكله ووجه العنصري ولم تكن جائحة الكورونا سبباً للكف عن الاستمرار بممارساته بمزيد من الاعتقالات الليلية، وإن الأسير الذي يقاوم السجن والسجان ويقاوم العزل، حتما سيتغلب على تجربة الصراع الوجودي مع الكورونا، طالما يعي لطبيعته الذاتية كفنان في التكيف والنجاة والبحث عن سبل الحماية، والذي سيحمله نحو استعادة الشعور بالسيطرة والتحكم.