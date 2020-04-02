عزل نتنياهو ورئيس الموساد بسبب إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بكورونا

وطن: قالت مصادر عبرية الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو دخل مجددا بالعزل الصحي، بعدما تبين إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.

كما قررت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال إدخال رئيس الموساد "يوسي كوهن" للعزل الصحي، وذلك بعد تواصله مؤخراً مع وزير الصحة المصاب بفيروس كورونا "يعكوف ليتسمان".

كما يتوقع دخول عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست للحجر الصحي بعد اختلاطهم مع وزير الصحة مؤخراً حيث ينتظر هؤلاء قرار وزارة الصحة بهذا الخصوص.

وأعلن الليلة الماضية عن إصابة "ليتسمان" وزوجته بالفيروس وجرى نقلهما لمستشفى "شيبا" في تل أبيب للعزل والعلاج.