حماس: نحمّل الاحتلال تداعيات تفشي كورونا بغزة

وطن: قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، الليلة الماضية، إن الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاره على قطاع غزة يتحمّل المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي تفشي لفيروس كورونا.

واتهم قاسم في تصريح صحفي، الاحتلال بأنه يرتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا.

وجاءت تصريحات قاسم ردًا على تصريحات نقلتها وكالة رويترز لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، اشترط فيها تقديم المساعدات لغزة، بالعمل على الإفراج عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.