آلاف الأميركيين يطالبون إدارة ترمب بدعم القطاع الصحي الفلسطيني

وطن: وقع آلاف الأميركيين على عريضة عبر الموقع الرسمي للكونغرس الاميركي، للضغط على المشرعين لإجبار إدارة الرئيس دونالد ترمب، على دعم القطاع الصحي الفلسطيني، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وكان نشطاء داعمون للقضية الفلسطينية، ومنظمات فلسطينية عاملة في الولايات المتحدة، قد اطلقوا حملة قبل أيام لجمع 10 آلاف توقيع على هذه العريضة، للإفراج عن مساعدات طبية تم اقرارها سابقًا وخصصها الكونغرس للسنة المالية 2020 بقيمة 75 مليون دولار، وترفض الادارة الاميركية الإفراج عنها.

وقال سنان شقديح أحد القائمين على الحملة، "تهدف الحملة إلى جمع 10 آلاف توقيع على العريضة، للانتقال للمرحلة الثانية، التي بدأت فعلا عبر أعضاء كونغرس مؤيدين للحق الفلسطيني، للوصول إلى موقف تشريعي"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات فعلية مع المرشح للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز، لقيادة هذا الجهد داخل الكونغرس.

وتطالب العريضة الادارة الاميركية بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بوقف جميع المساعدات للفلسطينيين، كذلك مساهماتها في "الأونروا".

وكان أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، طالبوا الرئيس دونالد ترمب، بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا التي تضرب العالم.

وقال النواب في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، في 24 آذار/ مارس 2020، إن "عرض الرئيس ترمب مساعدة دول تكافح فيروس كورونا بما فيها ايران وكوريا الشمالية، ينبغي أن ينطبق على الشعب الفلسطيني، ونخاطبكم ونطلب منكم اتخاذ كل خطوة معقولة لتوفير الدواء والمعدات الطبية والمساعدات الضرورية الأخرى للضفة الغربية وقطاع غزة لمنع وقوع أزمة إنسانية".

وفا