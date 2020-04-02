صحة الاحتلال: 5 وفيات جديدة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 31

وطن: ارتفعت وفيات فيروس كورونا المستجد في اسرائيل إلى 31 حالة ، وذلك بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس.

وفي ساعات الفجر، أعلن في مستشفى "شيبا" في رمات غان، عن وفاة مسن (95 عاما)، وذلك متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وفي وقت سابق، أعلن عن وفاة مسن (77 عاما)، في مستشفى "هعيمق" في العفولة، علما أن المسن يعاني من أمراض مزمنة.

كما أعلن عن وفاة مسن (78 عاما)، في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وذلك بعد أن أخضع قبل نحو أسبوع للعلاج في المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن عن وفاته، فيما أفاد الطاقم الطبي أن المسن عانى من أمراض مزمنة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، تم تسجيل 9 حالات وفاة جراء الفيروس، وذلك خلال أقل من 24 ساعة، بينما شخص 501 مريضا بالفيروس باليوم الأخير.

وبموجب التقارير الطبية، فإن جميع الوفيات عانت من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث تسبب إصابتها بالفيروس تدهور وضعها الصحي، وإخضاعها للعلاج المكثف والتنفسي.

ويأتي الارتفاع في الوفيات، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التي تم تسجيها حتى مساء الأربعاء، 6092 إصابة حالة بينها 95 خطيرة.