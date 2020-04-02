وزير صحة الاحتلال يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد

وطن: أعلن وزير صحة الاحتلال، يعقوف ليتسمان، فجر الخميس، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن مكتب ليتسمان أنه وزوجته بحالة صحية جيدة وسيدخلان الحجر المنزلي تحت إشراف طبي وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء الفحص الوبائي، سيتم إبلاغ من التقى الوزير وزوجته في الأسبوعين الأخيرين، بالدخول إلى الحجر المنزلي.

وأوضح أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أبلغ بإصابة الوزير وزوجته واطلع على التفاصيل .

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن تسجيل خمس وفيات جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ساعات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,092 حالة بينها 95 حرجة.