الاحتلال يحتجز راعي أغنام وماشيته في القدس

رام الله- وطن: احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، راعي أغنام ونحو 100 رأس من ماشيته، في حي وادي الحمص من قرية صور باهر جنوب القدس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن واد الحمص في صور باهر حمادة حمادة، بأن جنود الاحتلال احتجزوا راعيا من عائلة شقيرات من سكان جبل المكبر، وذلك أثناء رعيه في حي وادي الحمص، إضافة إلى الماشية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت مساء أمس، أربعة من أعضاء لجنة الطوارئ لمواجهة "كورونا" في قرية صور باهر، واستولت على 300 طرد غذائي.

(وفا)