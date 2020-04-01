150 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة في الإمارات

وطن: أعلنت وزارة الصحة الاماراتية اليوم عن رصدها 150 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا المستجد"، وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 814 حالة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.