فيديو| تشييع الشهيد اسلام دويكات في بلدة بيتا

رام الله- وطن: شيع أهالي بلدة بيتا، مساء اليوم الاربعاء، جثمان الشهيد اسلام عبد الغني دويكات (23 عاما) الذي قضى متأثراً بجروحه التي أصيب بها في الحادي عشر من آذار الماضي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت آنذاك في جبل العرمة، وأسفرت في حينه عن استشهاد الفتى محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما) واصابة عشرات المواطنين.

وكان دويكات قد أُصيب في رأسه ونقل الى المشفى الى أن أعلنت وزارة الصحة عن استشهادها مساء اليوم الاربعاء.

وشارك المئات من اهالي البلدة في تشييع جثمان الشهيد الى مثواه الاخير في مقبرة البلدة.