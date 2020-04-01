الشرطة توقف شخص انتحل صفة طبيب لتهريب عمال في صندوق مركبته شمال طولكرم

وطن: قبضت الشرطة والاجهزة الامنية اليوم على شخص عند حاجز علار - كفر راعي شمالي طولكرم ، لانتحاله صفة موظف قطاع صحي (طبيب) لتهريب عمال في صندوق مركبته باتجاه احد الفتحات المحاذيه للداخل المحتل .

وذكرت ادارة العلاقات العامه والاعلام في الشرطه انه وأثناء وجود الشرطه والاجهزة الامنية على حاجز علار - كفر راعي لتقييد حركة المواطنين ومنع انتقالهم حسب تعليمات الحكومه لعدم تفشي انتشار فايروس كورونا، لاحظ احد ضباط الشرطه مركبه موجود عليها لاصق اسود على الزجاج الجانبي ويوجد على الزجاج الامامي اشارة طبيب يقودها شخص يضع بطاقه انه يعمل في المجال الصحي فقام ضابط الشرطه بتفتيش المركبه ليعثر بداخلها على ثلاثة عمال يختبئون داخل المركبه وفي صندوقها كان ينقلهم إلى أحد فتحات الجدار للمرور للعمل بالداخل الفلسطيني فتم توقيف السائق والعمال لتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.