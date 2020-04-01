صحة الاحتلال: 25 حالة وفاة و 6092 إصابة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة صحة الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل أربع وفيات جديدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال ساعات، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للإصابات بلغ 6,092 حالة بينها 95 حرجة.

وذكرت الوزارة أن حالة الوفاة الجديدة لمسنّة في الـ69 من عمرها فارقت الحياة مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

وأوضح المستشفى في بيان صدر أن المسنة كانت تعاني من أمراض مزمنة "خطيرة ومعقدة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، بوفاة شخص يبلغ من العمر 74 عاما، كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، في مستشفى فولفسون، لإصابته بالفيروس.

والحالة الثالثة هي لامرأة تبلغ من العمر 66 عاما كانت تعاني من العديد من الأمراض المزمنة، وفارقت الحياة في مستشفى "شيبا" في رمات غان، وفق ما جاء في بيان صدر عن المستشفى.

ولاحقًا، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مصابا يبلغ من العمر 66 عاما، كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، فارق الحياة في مستشفى فولفسون، لإصابته بفيروس كوفيد 19.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية اليومية لضحايا فيروس كورونا أن من بين المصابين 95 في حالة خطيرة، و129 بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابة 5,602 بالطفيفة.