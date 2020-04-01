ارتفاع وفيات "كورونا" في دولة الاحتلال إلى 23

وطن: ارتفعت حصيلة الوفيات عصر اليوم في دولة الاحتلال إلى 23 شخصًا، بعد أن فارق الحياة رجل في الرابعة والسبعين من العمر في مستشفى "فولفسون" وامرأة تبلغ من العمر تسعة وستين عاما في مستشفى "شعاريه تصيديق" بالقدس.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن الاثنين كانا يعانيان أمراضا مزمنة أخرى وفق ما أعلنه المستشفيان.

وأعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية بعد ظهر اليوم أن عدد المصابين بهذا الفيروس وصل إلى 5591 شخصًا وعدد الحالات الصعبة 97 والمتوسطة 118 فيما يستعين 76 آخرين بأجهزة التنفس الاصطناعي، بينما شفي 226 شخصًا ثلاثة منهم خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة.