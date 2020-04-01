نتنياهو يغادر الحجر الصحي الليلة

وطن: من المقرر أن يخرج رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، هذه الليلة من الحجر الصحي، بعد أن أمضى أياما في الحجر بناء على نصيحة أطبائه.

يأتي ذلك، بعدما أعلن المكتب الإعلامي لنتنياهو مطلع الأسبوع، أن نتائج تحاليل كورونا لديه جاءت سلبية، مما يشير إلى عدم إصابته بالمرض، لكنه عليه أن يخضع هو والمقربون منه للحجر الصحي، امتثالا لقرار وزارة الصحة وطبيبه الخاص.

وأفادت مصادر إعلام عبرية بإصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

المصدر: RT