رئيس جامعة القدس ابو كشك يؤكد لوطن نجاح تجربة انتاج جهاز تنفس صناعي محوسب

رام الله - وطن: اعلنت جامعة القدس عن نجاح تجربة تصنيع حهاز تنفس صناعي، اجريت اليوم الخميس.

وقال رئيس جامعة القدس عماد ابو كشك لوطن ان الجامعة ومنذ بداية ازمة تفشي فايروس كورونا، شكلت خلية ازمة من اجل القيام بما يمكن لتجنب هذا الفايروس، ومساعدة الشعب الفلسطيني سواء من خلال صناعة الدواء، وفي حال عدم توفره، القيام ببحث علمي مشترك بين كليتي الطب والهندسة من اجل توفير جهاز تنفس صناعي يساعد الانسان على الصمود.

واضاف ابو كشك ان التوجه لدى خلية الازمة انصب على وضع تصميم دقيق محوسب وآلي، يمكن انتاجه في بلدنا، دون الحاجة الى مصادر اخرى، وبالفعل تمكنا اليوم من اجراء تجربة على الجهاز وقد نجحت التجربة تحت اشراف كلية الطب ووفق المعايير المطلوبة طبيا .

واضاف ابو كشك ان الجهاز بات تحت تصرف السلطة والرئيس محمود عباس، الذي اعطانا الالهام في هذا التوجه، موضحا ان الرئيس اتصل بالجامعة وبارك لنا هذا العمل وطلب منا انجاز كافة الاجراءات الورقية من اجل البدء بانتاجه.

وحول عملية الانتاج قال ابو كشك "لدينا كوادر وطلاب في كلية الطب ستشرف على انتاج هذه الاجهزة، ولدينا لجنة مختصة وطاقم خبراء وباحثين سيشرفون على عملية الانتاج والمواد متوفرة حاليا وبعد نجاحنا في انتاج الجهاز المحوسب، سنباشر بانجاز الاوراق ونبدأ بالانتاج الفوري".

وحول حجم الانتاج، قال ابو كشك ان "كميات الانتاج حسب القدرات لدى الكلية، ففي البداية قد ننتج 500 جهاز ونوزعها على المستشفيات، ولكن هذا منوط بقرار من الرئيس محمود عباس، وبعد الاستكمال يمكن انتاج اجهزة غير متناهية من الاجهزة خاصة ان التصميم لدينا وهو مختلف عن اي جهاز اخر موجود، وبالتالي القطع متوفرة بين ايدينا".

وحول تكلفة انتاج الجهاز قال ابو كشك " لم نقم حتى الان باعداد التكاليف المادية للجهاز، خاصة ان جهدنا كان منصب على انتاج الجهاز وتجربته".

وكانت جامعة القدس قد اعلنت عن انتاج جهاز تنفس طبي محوسب بالكامل، من تصميم وتنفيذ فريق من أطباء ومهندسي الجامعة، كانوا قد باشروا بالعمل على تصميمه وإنتاجه مع تفشي مرض الكورونا، وعلى ضوء النقص الحاد في اجهزة التنفس في العالم بالنظر لحجم الإصابات، كون حوالي ٢٠٪؜ ممن يصابون بالفايروس يتعرضون لالتهابات في أعضاء الجهاز التنفسي، تضعف وظيفة الرئة، وتستوجب وضعهم على اجهزة تنفس طبية لإنقاذ حياتهم، مما ادى الى الطلب العالمي الكبير على الأجهزة الطبية، وقصور عملية إنتاجها.

وأعلن أبو كشك ان النموذج قد اجتاز اليوم بنجاح الاختبارات الطبية والفنية التي اشرف عليها فريق مشترك من كلية الطب وكلية الهندسة، ضم عدد من أكفأ الأطباء المختصين في الأمراض الباطنية والصدرية، على رأسهم الدكتور هاني عابدين، عميد كلية الطب والأستاذ المشارك في الامراض الصدرية، والذي شغل منصب وزير الصحة في حكومات سابقة، والدكتور مطيع ابو عواد نائب عميد كلية الطب، أخصائي العناية المكثفة خداج ومجموعة من مهندسي الأجهزة الطبية المتخصصين في اجهزة التنفس، ومهندسين إلكترونيين وحوسبة، بإشراف عميد كلية الهندسة في الجامعة.

واشار ابو كشك ان الإضافة النوعية في النموذج الذي نجحت الجامعة في انتاجه تكمن في اعتماده على مكونات متوافرة محليًا، وذلك بالنظر للنقص الحاد في العالم للمعدات التي تدخل في انتاج اجهزة التنفس التقليدية، وتحقق في الوقت ذاته اعلى الشروط الطبية والفنية العالمية المعتمدة في اجهزة التنفس.

وعن مواصفات الجهاز، افاد ابو كشك ان النموذج يعمل بنظام الحوسبة بشكل كامل، ويوفر أنواع مختلفة في دعم عملية التنفس، ومخصص للعمل في غرف الطوارئ وغرف العناية المركزة، ونقاط العلاج الميدانية. كما واضاف الى ان عملية انتاج الجهاز وفقًا للنموذج ستتسم بالسرعة، والتي بالإمكان المباشرة فيها لدى اتمام عملية اعتماده من قبل الجهات المختصة كوزارة الصحة وهيئات المواصفات والمقاييس.

واوضح ابو كشك، ان جامعة القدس، تقدم هذا الإنجاز من القدس عاصمة فلسطين، الى الرئيس محمود عباس، ليسخره في خدمة البشرية جمعاء، في هذا الوقت العصيب الذي تخوض الإنسانية فيه معركة بقاء، وتتناحر فيه كبرى الدول للحصول على المعدات الطبية، لتثبت فلسطين والقدس انها منارة علمية إنسانية لا تنضب رغم ما تتعرض اليه من قهر وظلم، وتستحق الحرية والاستقلال والدولة، مشيرًا الى وضع كافة حقوق الملكية الفكرية الصناعية تحت تصرف الرئيس، الذي يقود بحكمة واقتدار مواجهة جائحة الكورونا، والذي سيعبر بالشعب الفلسطيني بإذن الله نحو بر الأمان، وتحقيق أمانيه المشروعة بالحرية والاستقلال.

وعقب انتهاء الاختبارات على النموذج، حضر الى حرم الجامعة الرئيس في بلدة ابو ديس قائد احد الأجهزة الاستخبارية السيادية، والذي تتحفظ الجامعة على ذكر اسمه بناءً على طلبه، للاطلاع على نتائج الاختبارات، باعتبار توفير اجهزة التنفس الاصطناعي قد باتت مسألة تخص الأمن القومي الفلسطيني. واستمع اللواء الى شرح تفصيلي من قبل الفريق الطبي والهندسي عن الجهاز، والذي اجرى تجربة بحضوره على رئة طبية اصطناعية، وعلى مجسم صناعي يحاكي الجسم البشري.