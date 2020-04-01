استشهاد الشاب إسلام دويكات في بيتا

وطن: اعلنت وزارة الصحة ‫استشهاد الشاب إسلام عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقالت الصحة ان الاب اسلام استشهد متأثرا بإصابته في مواجهات مع الاحتلال على جبل العرمة، في بيتا في 11 آذار/ مارس. ‬

وشهدت بلدة بيتا في 11 اذار مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة جبل العرمة بعد ان اقتحمت قوات إسرائيلية المنطقة وأطلقت الرصاص من مسافات قريبة على شبان اعتصموا في جبل العرمة منذ شهر، رفضا لمحاولة المستوطنين مصادرة الجبل وبناء مستوطنة عليهظن ما ادى الى استشهاد الشاب محمد عبد الكريم حمايل