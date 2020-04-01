بريطانيا تسجل للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة في يوم

وطن: سجّلت بريطانيا الأربعاء 563 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد عتبة 500 وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمتوفين بالوباء على الأراضي البريطانية إلى 2352.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 30 ألف شخص حتى الآن، وسط توقعات بأن يكون عدد الإصابات الحقيقي أكبر بكثير من هذا العدد.

وكانت بريطانيا تأخرت لمدة طويلة في اتخاذ تدابير مشددة لمكافحة الفيروس كما أنها لم تجر سوى فحوص قليلة للكشف عن الفيروس، مقارنة بدول أوروبية أخرى مثل ألمانيا.