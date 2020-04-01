"الاقتصاد": 4 مصانع جديدة ستباشر بإنتاج الكمامات واللباس الواقي

وطن: قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، ان اربعة مصانع وطنية جديدة ستباشر بإنتاج الكمامات واللباس الواقي بعد نجاح عيناتها في الفحص المخبري التي تجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وذكرت الوزارة في بيانها، ان المصانع الاربعة ستقوم بإنتاج الاصناف المذكورة إلى جانب خمسة مصانع تعمل حاليا على الانتاج، تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس لتلبية احتياج السوق الفلسطيني من هذه الاصناف التي تشهد اقبالاً عليها.

وأكدت الوزارة ان أكثر من 30 عينة تخضع حالياً للفحص المخبري في مخبترات المؤسسة تقدمت بها عدد من الشركات ومشاغل الخياطة لفحصها والتأكيد من مطابقتها للحماية من الفيروسات والبكتيريا.

وجددت الوزارة دعوتها لأصحاب مشاغل الخاطية، التي تود انتاح الكمامات والملابس الواقية، مراجعة مديرية الوزارة كل في محافظته أو مؤسسة المواصفات والمقاييس للحصول على التراخيص اللازمة وإجراءات الانتاج محذرة العمل بدون تصويب أوضاعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.