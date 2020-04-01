المالية: صرف رواتب موظفي الحكومة سيبدأ اعتباراً من يوم غد

وطن: أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر آذار لجميع محافظات الوطن اعتباراً من يوم غدٍ.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه نظراً للظروف الحالية واعلان حالة الطوارئ وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء وبالتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية وبهدف تجنب الاكتظاظ حول الصرافات الالية فسيتم صرف الرواتب وفقاً للبرنامج التالي:

· يوم الخميس الموافق 02/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي وزارة الصحة والاجهزة الامنية.

· يوم الجمعة الموافق 03/04/2020 يخصص لصرف رواتب موظفي التربية والتعليم والمتقاعدين.

· يوم السبت الموافق 04/04/2020 يخصص لصرف مخصصات الرواتب وضحايا الاحتلال( اسرى، شهداء،جرحى).

· يوم الاحد الموافق 05/04/2020 صرف رواتب بقية موظفي الدولة.