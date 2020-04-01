انخفاض أسعار المحروقات والغاز في فلسطين

وطن: انخفضت أسعار المحروقات والغاز في فلسطين، مع بداية الشهر الجاري، بسبب انخفاض أسعارها عالمية لتراجع الطلب عليها بشكل كبير في العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وجاءت الأسعار وفق الهيئة العامة للبترول، على النحو التالي:

بنزين 95= 4.81 شيقل/لتر

بنزين 98= 5.59 شيقل/لتر

سولار= 4.59 شيقل/لتر

كاز= 4.59 شيقل/لتر

اسطوانة غاز (2.5كلغم)= 13.5 شيقل

اسطوانة غاز (5كلغم)= 27 شيقل

اسطوانة غزا (12 كلغم)= 64 شيقل

اسطوانة غاز (48 كلغم)= 256 شيقل

لتر الغاز واصل للعمارات والمؤسسات= 2.77 شيقل

كلغم الغاز واصل للعمارات والمؤسسات= 4.87 شيقل

خدمة توصيل إسطوانة الغاز للمنازل= 2 شيقل فقط