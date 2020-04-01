روحاني: نشهد منحى تنازليا للإصابات بفيروس كورونا في كافة أقاليم إيران

وطن: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، عن رصد منحى تنازلي للإصابات بفيروس كورونا في كافة أقاليم البلاد.

وقال روحاني: "بياناتنا تشير إلى أن إيران تجاوزت مرحلة الذروة وبدأت الإصابات تنخفض منذ 20 مارس".

وتابع أن "الإحصاءات تشير إلى أن آلاف الأسرة في المشافي لا تزال شاغرة ولا مشكلة لدينا في المعدات الطبية والوقائية"، مضيفا أن مراكز النقاهة التي أنشأتها القوات المسلحة لا تزال فارغة.

واعتبر روحاني أن "مقارنة الأوضاع الراهنة في إيران مع الدول المتقدمة تشكل ردا على كافة الأكاذيب التي يروجها الأعداء ضدنا".

وأكد روحاني أن الشعب الإيراني التزم اليوم بالإرشادات ولم يخرج إلى الحدائق في يوم الطبيعة، وذكر أن التنقل بين المدن الإيرانية انخفض بمقدار 80% بسبب إجراءات الحد من انتشار الوباء.

وحسب روحاني، فإن "أحدا لم يفضل النموذج الصيني في مكافحة فيروس كورونا ولم نكن قادرين على تطبيقه في إيران".

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن حكومته خصصت مبلغ 10 مليارات دولار لدعم القطاعات والأشغال التي تضررت جراء فيروس كورونا.

واعتبر روحاني أن واشنطن فوتت الفرصة للتعويض عن أخطائها تجاه إيران، مضيفا أن عداء الولايات المتحدة للشعب الإيراني بات اليوم أكثر وضوحا.