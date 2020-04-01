محدث | الاحتلال يهدم 3 منازل قيد الإنشاء في "رمانة" غرب جنين

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة منازل قيد الانشاء في قرية رمانة غرب مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل قيد الانشاء، قرب جدار الفصل العنصري، تعود لكل من: طارق وربيع عبد الرزاق أبو حماد، ومصطفى تيسير أبو حماد.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت أربعة مواطنين بهدم منازلهم في قرية رمانة، بحجة البناء من دون ترخيص.

واندلعت إثر ذلك مواجهات بين الشبان وقوت الاحتلال، التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع باتجاههم، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.