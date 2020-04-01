جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات ليلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية إسرائيلية اعتقلت الشابين أحمد محمد الخطيب وحسن أبو الريش، عقب اقتحام منزلهما في بلدة العيزرية شرقي مدينة القدس المحتلة.

ومن مدينة الخليل، اعتقل الاحتلال 3 فتية، وهم: وائل أنور الطويل (17عامًا) وعماد بسام عمرو (17عامًا) ومحمد هارون الطويل (14عامًا)، وثلاثتهن من سكان منطقة الكرنتينا بالمدينة.